Певица перепела песни "Скандал" и "Выше облаков".

Известная украинская певица Тина Кароль представила свои хиты в новом звучании. Артистка перепела русскоязычные треки "Скандал" и "Выше облаков" на украинском.

Как известно, ранее исполнительница была против того, чтобы переводить свои известные композиции, записанные на русском. Однако во время одного из концертов в гастрольном туре Кароль нарушила этот принцип. Артистка "дала новую жизнь" знаменитым трекам и представила новую версию песен.

Видео с выступлением звезды распространили в Telegram-канале "Музвар" и на канале "М1" в Instagram.

Интересно, что ранее знаменитость разрешала переводить свои композиции молодым исполнителям, а теперь, и сама перепела их. Правда, пока что "Скандал" и "Выше облаков" на украинском можно услышать только на концертах Тины.

В комментариях фанаты выразили свой восторг от нового звучания этих треков:

"Невероятно! Сила голоса и эмоции! Тина - профессионал!

"Многие перепевали эту композицию, и в разных интерпретациях, но она связана с ней, и в ее исполнении лучше всего звучит. Крик души, который другие исполнители пока не смогли передать"

"На украинском - это огонь"

К слову, после начала полномасштабного вторжения Кароль объявила, что перестает исполнять русскоязычные песни и не будет переводить их. В одном из своих интервью она отметила, что не будет делать этого, поскольку считает, что правильно передать содержание треков на другом языке очень сложно.

"На полке лежат более десятка хитов. Это не промежуточные какие-то песни, это хиты. Это мой выбор. Не все они переводятся. Особенно манифестово-лирические. Это очень сложно. Хотя я видела классные переводы на украинский, просто люди делают. Вот кто обратится, я тому готова дать право исполнять ее на украинском. Сама я не буду делать этого, пока я не собираюсь", - указывала тогда звезда сцены.

Относительно русскоязычных треков, решение артистки было неизменным. Она заявила, что не будет петь на языке страны-агрессора, несмотря на то, что многие поклонники перестали ходить на ее концерты из-за этого.

"Это очень сложно было на самом деле. Отказываешься от репертуара - какая-то часть людей не ходит на концерты, потому что я не исполняю эти хиты. Окей, но я это делаю, потому что я на 100% предана своему государству", - добавила Тина.

Напомним, ранее Тина Кароль в очень откровенном образе устроила пожар в сети. Артистка приковала к себе много взглядов.

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