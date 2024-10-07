Артистка рассказала, каких правил придерживается в питании и спорте.

Известная украинская певица Тина Кароль раскрыла секрет своего стройного и подтянутого тела. Исполнительница назвала главные правила в спорте и питании, которых она придерживается.

Артистка решила ответить на вопросы подписчиков в своем Instagram и одним из таких был вопрос о фигуре звезды. Знаменитость поделилась привычками, которые помогают ей выглядеть непревзойденно. По словам Тины, спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Ежедневно она находит время для йоги, прыжкам на скакалке. А также Кароль каждую неделю сдает нормативы и стоит в планке через день.

"Тренировки ежедневно. Бывает и по два раза в день. Что именно делаю? Не только йога. Скакалка - начните с минуты. Я начинала с небольшого результата, а сейчас прыгаю 40 минут. Это делаю три раза в неделю, а вот йога - ежедневно. Каждый вторник я сдаю нормативы различного характера. Это и бег, и отжимания, и пресс. Также есть такая практика очень важная - планка, которую делаю через день. Для фана это от 10 до 16 минут. А когда я хочу ставить рекорд, то немного готовлюсь к этому, не перегружаю руки. У меня нет такого упорного, что я хочу сделать больше, но так вот раз в месяц, раз в два месяца часок в планке - это идеально. Потому что она подтягивает тебе все тело, это тонус", - поделилась певица.

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Большое внимание Кароль уделяет своему питанию. Звезда отмечает, что оно должно быть полезным и сбалансированным. В частности, исполнительница питается по специальной схеме, которая помогает ей контролировать уровень сахара в крови.

"Самое главное, чтобы вы контролировали уровень сахара в крови. Есть продукты, которые его сильно разгоняют. Например, мы сейчас говорим не за гликемический индекс, а за инсулиновый. Если вы едите гречку, она по индексу выше, чем вы бы ели, например, хлеб. То есть паста, хлеб и все такое мучное без добавления сахара, бездрожжевое, вы можете есть в обед. А от риса вы поправитесь быстрее, чем от хлеба. А я очень люблю хлеб", - добавила артистка.

Напомним, ранее Тина Кароль отреагировала на слухи о романе с младшим на 9 лет бойфрендом. Артистку заподозрили в отношениях с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе, который живет в США.

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