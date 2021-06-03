По словам певицы, солить ягоды ее научил повар.

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Мегапопулярная украинская певица Тина Кароль рассказала, чему она бы хотела научиться.

Читайте такжеТина Кароль в соблазнительном платье позировала на полу"Готовить. Я не умею готовить... Я постоянно собираю себе какие-то... Я собираю себе постоянно еду. Уже готовую", - поделилась в интервью артистка. Соответствующее видео на YouTube-канале звезды.

Также она призналась, что недавно ее научили солить ягоды. По ее словам, это очень вкусно.

"Авокадо, орехи, семечки, голубика и гималайская соль. Она не такая соленая, как обычная соль", - рассказала Кароль.

Тина Кароль: чем известна певица

Тина Кароль - украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос страны" (2013, 2015-2021)и "Голос. Дети". Ведущая телевизионного шоу "Танцы со звёздами".

Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA. Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards. Представительница Украины на Евровидении 2006.

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Автор: Ольга Робейко