Исполнительница предстала в непривычном образе и в очередной раз продемонстрировала свои прелести.

Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком в постели.

Читайте такжеАлла Пугачева отметилась неудачным нарядом (фото)Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре артистка предстала в образе искусительницы: на ней шелковая ночная рубашка трендового горчичного цвета, сквозь которую видна грудь Тины. На снимке поп-звезда появилась с нюдовым макияжем и с собранными волосами.

Стоит отметить, что в последнее время Кароль не стесняется демонстрировать свою роскошную фигуру: она оголяет грудь, живот и подчёркивает свои подтянутые ягодицы.

Поклонники в восторге от такого горячего фото с Тиной, они осыпали ее комплиментами.

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Автор: Ольга Робейко