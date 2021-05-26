Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком в постели.
Читайте такжеАлла Пугачева отметилась неудачным нарядом (фото)Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
В кадре артистка предстала в образе искусительницы: на ней шелковая ночная рубашка трендового горчичного цвета, сквозь которую видна грудь Тины. На снимке поп-звезда появилась с нюдовым макияжем и с собранными волосами.
Стоит отметить, что в последнее время Кароль не стесняется демонстрировать свою роскошную фигуру: она оголяет грудь, живот и подчёркивает свои подтянутые ягодицы.
Поклонники в восторге от такого горячего фото с Тиной, они осыпали ее комплиментами.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Голос страны": Тина Кароль заявила, что это был последний сезон с ее участием
- Тина Кароль в годовщину смерти мужа показала редкое фото с ним
- Тина Кароль прокомментировала "роман" с Даном Баланом (фото)
- Тина Кароль щегольнула декольте в ультраоткровенном топе (фото)
- Надя Дорофеева сверкнула бельем под мини-платьем (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram