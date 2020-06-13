В солнечных лучах и кружевном боди: Тина Кароль показала нежный образ

Певица порадовала своих поклонников новым романтическим снимком.

Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок из фотосессии авторства Anton Kulakowskiy.

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На нем артистка позирует в солнечных лучах, сидя на лавочке, в белом кружевном боди на бретельках. Ее лук дополнила укладка и нежный макияж. Она смотрит в сторону и мило улыбается. Образ получился нежным и женственным.

Поклонники певицы в восторге от снимка. "Какая красивая", "Какая классная фотка", "Прелесть", "Солнечная зайка", "Нереальная", "Фантастическая", - написали в комментариях фолловеры.

Как сообщал УНИАН.Lite, Кароль приняла участие в съемках второго сезона комедийного сериала "Великі Вуйки". Тина появилась на съемочной площадке в пестром платье пастельных оттенков без рукавов и с длинной бахромой на подоле. Наряд она сочетала со светлыми босоножками.

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