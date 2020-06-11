Тина Кароль появится в новом сезоне сериала "Великі Вуйки" (фото)

На днях начались съемки второго сезона комедийного сериала "Великі Вуйки" о жизни и приключениях гуцулов Ивана Петрука, Василия Микитюка, Штефка и Боди.

На днях начались съемки второго сезона комедийного сериала «Великі Вуйки» о жизни и приключениях гуцулов Ивана Петрука, Василия Микитюка, Штефка и Боди. Актер и креативный продюсер проекта Юрий Горбунов рассказал, что в новом сезоне, кроме уже известных и любимых героев, зрителей ждет и появление новых, роли которых, в частности, воплотят на экране популярные звезды украинского шоубизнеса.

Одной из актрис второго сезона «Великих Вуйок» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. На первых фото со съемочной площадки артистка предстает в женственных и соблазнительных образах.

«Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера - это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением, - делится впечатлениями от участия в комедийном проекте Тина Кароль. - Мы с Юрой Горбуновым выросли в Ивано-Франковской области и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке «Великих Вуйок» я чувствую себя, будто в кругу семьи».

Какую именно роль исполняет Тина Кароль, станет известно позже. А пока Юрий Горбунов интригует новыми сюжетными поворотами и любовной линией в сериале:

Читайте такжеMONATIK и Вера Брежнева выпустили совместную песню - мнения фанатов разделились (видео)«Во втором сезоне вуйки возвращаются из столицы в родную деревню, где, благодаря их гуцульской настойчивости и стремлению к справедливости, наконец проложили дорогу. А за ней - один иностранный инвестор построил отель. Жители Великих Вуйок мечтают, что вот-вот забудут о безработице, а село вообще станет престижным курортом. И с этого момента начинаются новые приключения наших героев. Мой персонаж Иван и его избранница Галина (Надежда Мейхер) теперь создают свою семью в Великих Вуйках. Жительница столицы привыкает к условиям в селе и не оставляет попыток изменить Ивана. А какой будет судьба отношений влюбленных, смотрите уже после премьеры».

Шоумен, ведущий проекта «Танці з зірками» на «1+1» и актер Юрий Горбунов в сериале «Великі Вуйки» объединяет два амплуа - роль Ивана Петрука и обязанности креативного продюсера. Юрий Горбунов говорит, что контролировать на съемочной площадке несколько различных процессов он уже привык, а именно в работе над этим комедийным проектом преодолевать вызовы помогает надежная команда - креативная группа сериала.

Напомним, украиноязычный сериал «Великі Вуйки» является собственной разработкой «1+1», а над его производством работает команда «1+1 Продакшн». Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

Продюсерами проекта от канала «1+1» выступают Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарина Жукова. Креативный продюсер - Юрий Горбунов, исполнительный продюсер - Владимир Андриюк. Над сценарием работали Николай Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько. Режиссерско-операторская группа «Великих Вуйок» - Митя Шмурак и Дмитрий Манифест.

Премьера комедийной истории «Великі Вуйки» на «1+1» запланирована на осень.

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