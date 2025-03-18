Инна Мирошниченко помогла девочкам изменить прически.

Дочери известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко и юриста и блогерши Инны Мирошниченко кардинально сменили имидж. Девочки сделали одинаковые стрижки и показались в сети в новых образах.

На своей странице в Instagram их звездная мамочка продемонстрировала результат перевоплощений. Общественный деятель рассказала, что 9-летняя дочь Ангелина и 6-летняя Мия попросили ее записать их к парикмахеру.

Они захотели изменить свои прически. Как известно, ранее у обеих дочерей шоумена были длинные волосы. Мирошниченко позволила девочкам изменить прически и показала, как теперь они выглядят.

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Сейчас у Ангелины и Мии стрижки "каре", но по словам Инны, старшая дочь хотела постричься еще короче. Однако вместе с парикмахером они уговорили ее для начала сделать не такую кардинальную смену образа. Судя по фото, приемная дочь супругов согласилась с мамой.

"Хотела совсем короткое, боб. Но уговорили начать с этого", - поделилась юрист и показала, что Мия также прибегла к экспериментам, но не таким кардинальным.

Отметим, что Тимур и Инна находятся в официальном браке с 2018 года. За это время у них родилось двое детей Мия и Марк, которому уже пять лет. Также пара воспитывает двух приемных детей - 9-летнюю Ангелину и 3-летнего Марселя.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о проблемах в воспитании приемной дочери. Юрист отметила, что у Ангелины нарушение интеллектуального развития. Из-за этого девочка не может учиться в обычной школе.

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