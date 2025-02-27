Юрист отметила, что у 9-летней Ангелины нарушение интеллектуального развития.

Украинская блогерша и юрист Инна Мирошниченко сообщила, что у них с ведущим Тимуром Мирошниченко возникли проблемы в воспитании приемной дочери Ангелины. У 9-летней девочки нарушение интеллектуального развития, из-за чего она не может учиться в обычной школе.

Об этом женщина сообщила в своем Instagram. По ее словам, несмотря на все старания и надежды на лучшее, положительные сдвиги в развитии дочери очень малы. Эта ситуация доводит Инну до слез, поскольку Ангелине уже девять лет, и до этого было потеряно много времени из-за жизни девочки в детдоме.

Мирошниченко говорит, что ей очень сложно сейчас, поскольку она совсем не так представляла детство дочери в семье. Проблема возникла с обучением девочки. Дело в том, что ей сложно дается обучение в обычной школе. Супруги нанимали репетиторов для Ангелины, но пока это не дает результатов.

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"Чтобы не постить себя в слезах, запощу красивую фоточку. Вчера было много стресса, всю ночь ужасно спала. Сейчас рыдаю. Очень много вызовов с Ангелиной. Образовательный процесс не дается. Никак. Ничего... Уже нет часов в неделе, куда бы вставить дополнительные занятия. И очень давит время, которого нет. Что ей уже 9. Мы так мечтали о счастливом детстве, где она играет со сверстниками. Ходит в школу, хоть бы как, но учится... Но похоже, что это не наш путь...", - поделилась блогерша.

Из-за нарушения интеллектуального развития было принято решение о переводе Ангелины в специализированную школу, где к ней будет особый подход. Инна обратилась за советом к подписчикам и попросила рассказать о подобных школах в Киеве.

"Девочки, поделитесь, у кого есть детки с нарушением интеллектуального развития. Подскажите, что вам помогло. Может есть хорошие спецшколы в Киеве? Где действительно работают с детьми, а не изолируют их от социума. Речь идет не о педагогической запущенности, поэтому просто педагоги не подходят. Нужны те, кто имеет опыт работы с детьми с нейроотличиями", - поинтересовалась юрист.

Отметим, что у супругов также есть приемный сын Марсель, которому сейчас три года. Кроме того, пара воспитывает 6-летнюю дочь Мию и 5-летнего сына Марка.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко довела до слез видео с Ангелиной и заговорила о ее прошлом. Девочка восемь лет прожила в детдоме, поэтому сейчас она, похоже, до сих пор не может до конца поверить, что у нее есть семья. В то же время женщина рассказала, что дочь почти не помнит своего прошлого.

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