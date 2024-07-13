Супруги также рассекретили имя новорожденного.

Американский хореограф с украинскими корнями и участник первого шоу "Холостяк" Макс Чмерковский в третий раз стал отцом. Его жена Пета Маргатройд родила мальчика.

Многодетные родители решили не скрывать лицо сына и показали его в Instagram сразу. Также Макс и Пета написали, как назвали малыша.

"Милан Максим Чмерковский. Родился 8:48 утра, весом почти 4 килограмма. Теперь наша семья полная", - отметили звездные родители и опубликовали фото новорожденного.

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Также Чмерковский написал, что роды у жены прошли быстро. По его словам, весь процесс рождения длился 47 секунд, ровно один толчок. И сейчас Пета чувствует себя хорошо.

Подписчики сразу поздравили супругов с пополнением и пожелали счастья маленькому Милану Максиму.

К слову, Макс Чмерковский с 2012 года в отношениях с танцовщицей Петой Маргатройд. 4 января 2017 года у пары родился сын Шей Александер. После рождения первенца они сыграли свадьбу. Позже у них родился второй сын Рио, которому сейчас один годик. А теперь в их семье появился еще один мальчик.

Напомним, недавно хореограф Евгений Кот показал трогательные фото с новорожденной дочерью.

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