Снимок был сделан в Харьковской области.

Известный телеведущий Дмитрий Комаров, который сейчас ездит по деоккупированным территориям и показывает последствия "русского мира", шокировал новым снимком. Он выложил фото российской ракеты, которая попала в жилой дом. Как уточнил сам телеведущий, жуткий снимок был сделан на Харьковщине.

Дмитрий также призвал донатить на украинскую армию, чтобы приблизить победу над российскими оккупантами.

"Вчера большинство российских ракет были запущены с кораблей, базирующихся в Черном и Каспийском морях. Большинство из тысяч ракет, запущенных по Украине с 24 февраля, также вылетели с кораблей. Нет сомнений, что россия продолжит сражаться с подстанциями и преподносить отключения света, будто военные победы. Пугает ли это нас? Нет. Мы давно готовы к такому сценарию. Честный ли это бой? Нет. Будем ли Украина предпринимать адекватные меры? Да. Помните, как наши морские дроны нейтрализовали вражеский корабль "Адмирал Макаров"? Чтобы уменьшить количество ракет по нашим городам - морские дроны важны. И сегодня каждый желающий может присоединиться к государственной инициативе UNITED 24 и сделать свой вклад в первый в мире украинский флот морских дронов", - написал в своем блоге Комаров.

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Напомним, Дмитрий Комаров попал под обстрел в Херсоне.

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