Они с Тимуром Хромаевым официально состоят в браке уже 19 лет.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что недавно они с супругом Тимуром Хромаевым отпраздновали особенную дату - 19-ю годовщину со дня их бракосочетания. В народе это называют "гранатовой" свадьбой. Правда, как рассказала знаменитость, отмечали этот праздник немного позже, ведь не могли встретиться.

Трогательным видео, на котором Маша нежно обнимает своего мужа, блогерша поделилась на странице в Instagram.

Видео дня

"Отпраздновать 19-ю годовщину брака с опозданием в полтора месяца – это новый уровень наших с Тимуром отношений… Загадали празднование 20-летнего юбилея вовремя, в мирном Киеве, в кругу всех наших друзей!" - сообщила Ефросинина.

Отметим, в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину Маша Ефросинина с детьми уехала из Киева. Тимур Хромаев отправился добровольцем.

Недавно ей удалось встретиться с мужем в Польше, куда он приехал в качестве волонтера, чтобы забрать гуманитарную помощь.

Напомним, Ефросинина рассказала о реакции сестры из Крыма на обстрелы Украины.

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