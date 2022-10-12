По словам телеведущей, ее сестра обрадовалась массированной атаке по Украине.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к россиянам, в том числе и к своей сестре из Крыма, которая радуется взрывам в Украине.

Знаменитость рассказала, что ходила на один горшок с двоюродной сестрой, когда они жили в Крыму, а с их балкона был виден Керченский мост, который недавно подорвали ВСУ. Несмотря на то, что Ефросинина дружила со своей сестрой, та позлорадствовала, когда 10 октября Россия устроила массированную атаку по Украине.

"Сколько криков радости, сифилисных танцев, невероятных оров. В том числе и от моей прекрасной двоюродной сестрички в Крыму, с которой мы стояли и на один горшок ходили на том самом балконе в Керчи, с которого виден сегодня разрушенный Керчинский мост. Сколько ж праздника у россиян по поводу того, что груды камня, железа и бетона отомщены за счет смерти людей, за счет разлетающихся на куски тел детей от взрывов бомб", – сказала Маша. Видео дня

Телеведущая добавила, что смех россиян сегодня - это их смерть завтра. По ее словам, мы всегда будет отличаться от них, потому что украинцы хотят мира на своей земле, а россияне хотят смертей.

"Они за 8 месяцев войны не поняли, что нас этим не испугать. Мы показываем это каждый раз: вставляем новые окна, ремонтируем дороги, собираем деньги на помощь, создаем мемы и смеемся с этих ватников, сидя в бомбоубежище. Это то, чем мы можем гордиться. Чем будут гордиться наши дети и внуки на уроках истории Украины. Страна, которая всему миру показала, что такое настоящая большая нация, а неизвестная всем х***вая федерация", - подытожила Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как ее выперли из прямого эфира за правду о Путине.

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