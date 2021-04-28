В прямом эфире в Инстаграм вместе с карьерным коучем из США Еленой Полищук (Сабри) дали советы по карьерному росту в период мировой пандемии.

Ведущая ТСН Маричка Падалко на своей странице в Instagram продолжила традиционные прямые эфиры со звездами и экспертами. Недавно состоялся эксклюзивный эфир с олимпийской чемпионкой Оксаной Баюл. Теперь телеведущая обратилась к теме карьерного роста и пригласила на разговор коуча, карьерную консультантку и автора книги “Вы можете больше” Елену Полищук (Сабри). Собеседница телезвезды за 20 лет сменила 5 профессий на 4 страны. Родом из Украины, сейчас живет в Кремниевой Долине (США) откуда помогает людям со всего мира находить лучшую работу. Как оказалось, даже во времена пандемии это возможно, а помочь могут социальные сети.

"У нас не сильно развита культура обращения к карьерным консультантам. Например, если у вас что-то болит, вы идете к врачу, устанавливаете диагноз и получаете план лечения... А если Вам “болит” работа? Какой план? Кто лечит?",- отметила Маричка Падалко.

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Прямо из столицы Кремниевой долины, города Сан-Хосе, Елена рассказала о действенных инструментах, которые позволят построить успешную карьеру. Для начала порекомендовала пройти тесты, которые помогут выделить сильные стороны - 16 Personalities и тест D.I.S.C. "Важно знать и демонстрировать свои сильные стороны. Показывайте свою ценность компании, где работаете. Каждый из нас уникален, такого другого нет. Концентрируйтесь на этом",- посоветовала Елена Полищук.

Сверхактуальным карьерный коуч назвала работу над собственным личным брендом. В поиске работы в современном мире не обойтись и без профиля в крупнейшей социальной сети для профессионалов LinkedIn, которая уже стала очень популярной во всем мире. “Вы должны полностью заполнить свой профиль, указать места работы, навыки, добавить подходящие фото”, - комментирует Елена Полищук. - В США через LinkedIn каждый день предлагают работу тысячам людей. Это ваше живое резюме, где сразу видно, кто вы”. А еще эффективный путь - как найти работу в международной компании, живя в Украине.

Вести социальные сети, где делиться профессиональными результатами, рассказывать рабочие новости - все это важно, чтобы будущий работодатель увидел, из чего состоит ваша профессиональная жизнь.

А во времена пандемии телеведущая и коуч посоветовали не останавливать поиски. И использовать больше онлайн инструментов. Представителям креативных профессий посоветовали делиться портфолио или примерами работ на ресурсе Behance, а также зарегистрироваться на сайтах для фрилансеров Feverr и UpWork. К слову, современный рынок труда постепенно становится все более свободным от эйджизма. И в 40 лет, и в 50 в мире можно найти работу мечты.

Подписчики Марички Падалко очень тепло откликнулись на эфир и задавали вопросы, за что получили книгу Елены Полищук “Вы можете больше”. Слушатели эфира оставляли свои отзывы и благодарность за актуальную тему: “Очень благодарна за эфир. Для меня он большая поддержка”, “Спасибо. Интересный эфир. Именно то, что мне нужно было услышать”, “Спасибо за эфир. И очень вовремя попал в мое поле зрения”.

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Автор: Диана Могилевич