24 августа телеведущий Юрий Горбунов отмечает свой день рождения. Его жена Екатерина Осадчая трогательно поздравила его в Instagram.
"Мой милый Юра, сегодня особенно щемяще поздравлять тебя с днем рождения одновременно с Днем Независимости. На фото мы год назад, счастливы и почти беззаботны. Я желаю тебе поскорее сделать такое праздничное фото в честь Победы. Я люблю тебя", - публично высказалась телеведущая программы "Світське життя" в адрес своего любимого.
В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям Кати с "двойным праздником" и пожелали Юрию Горбунову здоровья и мира.
"Спасибо тебе, моя любовь", - написал Юра в комментариях.
Также Катю поддержали Ирина Федишин, Лилия Пустовит, Андре Тан и другие.
Напомним, 23 августа на День флага Украины Екатерина Осадчая показала редкое фото со взрослым сыном.
Также УНИАН писал, что в августе этого года Катя Осадчая впервые показала младшего сына в честь его дня рождения.
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