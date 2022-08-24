24 августа ему исполнилось 52 года.

24 августа телеведущий Юрий Горбунов отмечает свой день рождения. Его жена Екатерина Осадчая трогательно поздравила его в Instagram.

"Мой милый Юра, сегодня особенно щемяще поздравлять тебя с днем рождения одновременно с Днем Независимости. На фото мы год назад, счастливы и почти беззаботны. Я желаю тебе поскорее сделать такое праздничное фото в честь Победы. Я люблю тебя", - публично высказалась телеведущая программы "Світське життя" в адрес своего любимого.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям Кати с "двойным праздником" и пожелали Юрию Горбунову здоровья и мира.

"Спасибо тебе, моя любовь", - написал Юра в комментариях.

Также Катю поддержали Ирина Федишин, Лилия Пустовит, Андре Тан и другие.

Напомним, 23 августа на День флага Украины Екатерина Осадчая показала редкое фото со взрослым сыном.

Также УНИАН писал, что в августе этого года Катя Осадчая впервые показала младшего сына в честь его дня рождения.

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