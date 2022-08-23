Вместе с Ильей она появилась в футболках, подобранных под цвет флага Украины.

23 августа в Украине отмечается день флага. Известная телеведущая Екатерина Осадчая опубликовала в честь этого фото со старшим сыном. На снимке Катя позирует в синей футболке, а Илья Полищук - в желтой.

"Этот День флага особенный. Даже трудно подобрать слова, как с помощью цвета нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки впитываются в любимые цвета в нашу поддержку. Сегодня не только наш праздник. День нашего флага теперь с нами отмечает весь мир, ведь в каждом уголке мира от Новой Зеландии до Гренландии желто-синий символ свободы, борьбы и силы духа народа.

Нас стали узнавать по цвету флага по всему миру и выражать поддержку. Мы сильная нация с крепким духом и freedom blue и energizing yellow тому еще одно подтверждение!", - написала Осадчая в Instagram.

В комментариях множество пользователей оставили синие и желтые сердечки.

Отметим, помимо Ильи у Кати еще двое детей - пятилетний сын Иван и годовалый Даниил. Оба родились в браке с шоуменом Юрием Горбуновым.

Напомним, Катя Осадчая впервые показала младшего сына в честь его дня рождения.

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