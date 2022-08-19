Сегодня Даниилу исполнился годик.

Украинская телеведущая Катя Осадчая впервые показала своего младшего сына Даниила, которому сегодня, 19 августа, исполнился годик.

В честь этого дня звездная мама устроила фотосесиию на природе вместе со своими детьми. В кадре она предстала в джинсах и желтой футболке, ее младший сын Даниил - в белом комбинезоне, а средний сын Иван - в шортах и футболке.

"С днем рождения, наш Даниил! Такой бурный первый год жизни, но мы обещаем, что на парад Победы пойдем вместе совсем скоро. Радуемся каждому новому звуку и зубу и переживаем эти мгновения, как в первый раз", - подписала фото Осадчая.

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассказал, где во время войны находятся Осадчая и дети. По его словам, Осадчая выезжала за границу, но периодически возвращается в Киев.

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