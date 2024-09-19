Представители движения поделились подробностями инцидента.

В Ужгороде перед спектаклем Художественного украинского движения (МУР) сотрудники ТЦК мобилизовали участников технического состава проекта. Артисты остались без части команды прямо за несколько часов до выступления.

Об этом сообщили представители МУР в Instagram. В сети они подробно рассказали об инциденте. По их словам, все произошло неожиданно. По прибытии в Ужгород техническая команда в полном составе получила повестки и была мобилизована. Чтобы не отменять спектакль, актеры самостоятельно устанавливали необходимое оборудование.

"ТЦК мобилизовали весь технический состав нашей команды. Перед спектаклем в Ужгороде сейчас актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели звука подключают к местной системе. Что делать дальше по туру - мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос. Спектакль состоится с планом", - говорится в сообщении МУР.

По словам участников МУР, часть технической команды, которую мобилизовали, уже приняли присягу на военную службу. Несмотря на это, спектакль в Ужгороде все же удалось провести, но с задержкой.

"Вопреки тому, что мы были без технической команды, которые с честью приняли присягу - мы своими силами смогли построить все, хотя и с задержкой почти в два часа. Приносим извинения перед зрителями. Спектакль состоялся. Спектакль, который напоминает, против кого мы боремся и почему", - указали артисты.

Что известно о МУРе

Проект создали в 2022 году. Его основатели - артисты из Киева и Донецка. Главной целью объединения является популяризация украинской музыки, литературы и культуры в целом.

В своих спектаклях МУР представляют молодежный образовательный контент об истории украинских художников, в частности, Тычины, Стуса, Симоненко и др. Команда также выпустила альбом "Ты [Романтика]". В нем известные музыканты играют роль писателей Расстрелянного возрождения и зачитывают их произведения.

Напомним, ранее во время концерт мобилизовали участников украинской группы "Будьмо".

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