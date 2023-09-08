Уже несколько месяцев одной из самых горячих тем украинского шоу-бизнеса остается вопрос личной жизни певицы Тины Кароль. Звезда не говорит об отношениях, но часто появляется на публике с хореографом Дмитрием Жуком.
Рассказываем, почему Кароль и танцору начали приписывать роман и чем вероятная пара лишь подливает масла в огонь.
С чего началось общение Кароль и Жука
Певица познакомилась с хореографом в 2020 году. Тогда Кароль вышла на паркет "Танців з зірками", чтобы поддержать Юлию Санину, выступавшую в паре с Жуком. Втроем они исполнили зажигательную румбу, между Кароль и танцором уже тогда заметили первую страсть.
После этого певица пригласила Жука в свой балет. Он помог Кароль создать танцевальную программу для шоу "Красиво", с которым певица давала гастроли по городам Украины.
Танец Кароль и Жука - видео
После этого Кароль и Жук начали удивлять фанов страстными танцами на сцене. В сети даже появились паблики, которые собирают видео с певицей и хореографом.
На сцене они выглядят как пара. Жук обнимает Кароль, а она нередко едва не целует танцора в порыве страсти.
Кароль и Жук на концертах - видео
Как развиваются отношения Кароль и Жука
В 2021 стало известно, что певица решила продюсировать хореографа. В рамках проекта "Молода кров" Кароль выпустила альбом дуэтов, с разными артистами, среди которых был и Жук. Впоследствии танцор выпустил несколько песен и начал записывать собственный альбом, а певица активно его "раскручивала".
Что певица и танцор говорят о слухах о романе
На фоне длительного сотрудничества и очень "жарких" танцев в СМИ появились слухи, что между Кароль и Жуком есть нечто большее, чем деловые отношения. Сама певица от вопросов о личной жизни открещивается. Она редко дает интервью и не рассказывает о Жуке.
А танцор признавался, что Кароль - его босс, он воспринимает ее как ментора. По словам Жука, певица помогает ему и подталкивает к новым свершениям. А информацию о романе он опровергал.
Как Кароль и Жук подогрели слухи о романе новыми выходками
Недавно же певица и танцор начали еще больше интриговать фанов. В сети появилось видео их встречи в ресторане. Кароль и Жук танцевали, пока на них смотрел сын артистки.
А на днях сеть "взорвало" новое видео, после которого сомнения многих фанов развеялись. Кароль и Жук шагали, нежно держась за руки. При этом певица сразу же прекратила гладить хореографа, когда поняла, что их могут увидеть люди.
Впрочем, роман это или нет - все равно остается загадкой. Возможно, Кароль и Жук намеренно "хайпуют" на интересной теме. Но есть шанс того, что певица и хореограф просто не сумели скрыть правду от фанов.