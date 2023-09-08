Рассказываем, откуда появились слухи об отношениях певицы и ее хореографа.

Уже несколько месяцев одной из самых горячих тем украинского шоу-бизнеса остается вопрос личной жизни певицы Тины Кароль. Звезда не говорит об отношениях, но часто появляется на публике с хореографом Дмитрием Жуком.

Рассказываем, почему Кароль и танцору начали приписывать роман и чем вероятная пара лишь подливает масла в огонь.

С чего началось общение Кароль и Жука

Певица познакомилась с хореографом в 2020 году. Тогда Кароль вышла на паркет "Танців з зірками", чтобы поддержать Юлию Санину, выступавшую в паре с Жуком. Втроем они исполнили зажигательную румбу, между Кароль и танцором уже тогда заметили первую страсть.

После этого певица пригласила Жука в свой балет. Он помог Кароль создать танцевальную программу для шоу "Красиво", с которым певица давала гастроли по городам Украины.

Танец Кароль и Жука - видео

После этого Кароль и Жук начали удивлять фанов страстными танцами на сцене. В сети даже появились паблики, которые собирают видео с певицей и хореографом.

На сцене они выглядят как пара. Жук обнимает Кароль, а она нередко едва не целует танцора в порыве страсти.

Кароль и Жук на концертах - видео

Как развиваются отношения Кароль и Жука

В 2021 стало известно, что певица решила продюсировать хореографа. В рамках проекта "Молода кров" Кароль выпустила альбом дуэтов, с разными артистами, среди которых был и Жук. Впоследствии танцор выпустил несколько песен и начал записывать собственный альбом, а певица активно его "раскручивала".

Что певица и танцор говорят о слухах о романе

На фоне длительного сотрудничества и очень "жарких" танцев в СМИ появились слухи, что между Кароль и Жуком есть нечто большее, чем деловые отношения. Сама певица от вопросов о личной жизни открещивается. Она редко дает интервью и не рассказывает о Жуке.

А танцор признавался, что Кароль - его босс, он воспринимает ее как ментора. По словам Жука, певица помогает ему и подталкивает к новым свершениям. А информацию о романе он опровергал.

Как Кароль и Жук подогрели слухи о романе новыми выходками

Недавно же певица и танцор начали еще больше интриговать фанов. В сети появилось видео их встречи в ресторане. Кароль и Жук танцевали, пока на них смотрел сын артистки.

А на днях сеть "взорвало" новое видео, после которого сомнения многих фанов развеялись. Кароль и Жук шагали, нежно держась за руки. При этом певица сразу же прекратила гладить хореографа, когда поняла, что их могут увидеть люди.

Впрочем, роман это или нет - все равно остается загадкой. Возможно, Кароль и Жук намеренно "хайпуют" на интересной теме. Но есть шанс того, что певица и хореограф просто не сумели скрыть правду от фанов.

Вас также могут заинтересовать новости: