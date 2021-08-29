Певица нашла свою любовь.

Украинская певица TAYANNA, которая в одном из интервью рассказала, как ее экс-супруг Егор Глеб ушел к певице Ани Лорак, наконец обрела свое счастье.

В инста-сториз звезда впервые за долгое время рассказала, что теперь она не одинока. У нее появился темноволосый молодой человек. Певица показала лишь его руку и грудь, а вот лицо решила скрыть.

"Результат моих практик. Но если без шуток, это прежде всего результат моей работы над собой", - подписала кадры TAYANNA.

Напомним, TAYANNA воспитывает сына от Егора Глеба. Также звезда рассказывала, что экс-супруг предлагал их сыну поехать в РФ и познакомится с Ани Лорак и ее дочерью Софией, но мальчик отказался.

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Автор: Диана Могилевич