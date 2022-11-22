Известный продюсер опубликовал у себя в Instagram-блоге детское фото Веры.

Продюсер Константин Меладзе в своем блоге обнародовал детское фото певицы Веры Брежневой. В описании он указал сегодняшнюю дату, поставил красное сердечко и добавил: "Любовь спасет мир". Отметим, что "Любовь спасет мир" - это одна из самых популярных песен Брежневой.

Интересно, что он ограничил возможность писать комментарии к этой публикации. Это может быть связано с тем, что Константин опасается расспросов о личной жизни, ведь недавно появились слухи о том, что они с Верой расстались. СМИ писали, что развод связан с разными политическими взглядами музыкантов.

Отметим, что после 24 февраля Вера Брежнева разорвала все связи с Российской Федерацией и уехала в Польшу, где занималась расфасовкой гуманитарной помощи для пострадавших от войны украинцев.

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Недавно она выпустила первую за долгое время песню. Композицию "Вишиванка" Вера исполнила вместе с Tayanna на украинском языке, за что нарвалась на неоднозначные комментарии публики.

Напомним, известный рунолог подтвердил развод Веры Брежневой и Константина Меладзе.

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