Певица обратилась к врачам, но причину не назвала.

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас находится в Берлине, попала в больницу. Знаменитость не раскрыла причину недуга, однако заверила, что она в надежных руках.

На своей странице в Instagram певица показала фотографию, на которой сидит, вероятно, в стоматологическом кресле. Рядом с ней подставка с инструментами для лечения зубов.

"Как иначе воспринимается город, в котором у тебя есть друзья. И как хорошо в нужный момент оказаться в надежных руках, тоже благодаря друзьям", - сообщила Брежнева.

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Вера Брежнева: чем она занимается во время войны

В начале полномасштабной войны в Украине Брежнева отправилась в Польшу, где помогала беженцам. Позже появились слухи, что она развелась с продюсером Константином Меладзе. Причиной их размолвки стали якобы разные политические взгляды. Однако сами они не комментируют свои отношения.

Недавно Меладзе обнародовал фото с Брежневой и написал, что любовь спасет мир. Однако певица проигнорировала его пост в социальной сети.

Также известно, что Брежнева выпустила песню "Вышиванка", которую спела вместе с TAYANNA.

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