Родным братом певицы является артист Миша Марвин.

Украинская певица TAYANNA рассказала о своем родном брате, артисте Мише Марвине, который последние годы жил и работал в России.

Об этом сообщает "МУЗВАР".

По словам звезды, Миша сразу после полномасштабного вторжения России в Украину уехал из Москвы и расторг контракт с лейблом Blackstar. С ним певец работал много лет. Из-за прекращения сотрудничества ее брат был вынужден сменить сценическое имя.

Планирует ли он вернуться в Украину и начать свое творчество на Родине, TAYANNA ответила: "Я скажу так: если он будет готов, он все сам скажет. Это мой родной брат. Я не читаю комментарии, для меня семья – это самое святое. Полагаю, что каждый человек отвечает за себя. С первого дня войны он не в Москве. И не работает с Blackstar совершенно. И изменил имя, да, оно у него новое (Миша М, – УНИАН)".

Она также ответила, почему ее брат до сих пор исполняет песни на русском языке.

"Вернемся к нашим (артистам, - УНИАН), 80% из которых поют все на русском языке. О чем мы будем сейчас говорить? У нас народные артисты Украины поют на русском языке, которым президент дает звания "Народных и Заслуженных артистов". Большинство из них поют на русском языке", - добавила певица.

Напомним, ранее TAYANNA после ухода мужа к Лорак показала своего нового возлюбленного.

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