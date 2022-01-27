Татьяна Шелига попала в больницу с закрытой аортой на 99%.

Украинская актриса Татьяна Шелига попала в больницу из-за проблем с сердцем. Актрисе сделали операцию и установили стент.

В своих соцсетях Татьяна поблагодарила людей, которые помогли собрать ей деньги на операцию. Также она высказала благодарность за свою спасенную жизнь. Кроме того, активное участие в спасении Татьяны принимала актриса Ольга Сумская.

"Мне Бог по жизни послал тех прекрасных людей, которые отнеслись к моей беде, как к своей! Оленька Сумская, чтобы я делала без тебя? И все, кто перевел мне деньги... Как вас много, кого я знаю и не знаю, а вы пришли на помощь... Хочу написать о человеке, имя которого уже вошло в историю Украины - Борис Михайлович Тодуров, основатель института Сердца и один из ведущих кардиохирургов не только в Украине, но и во всем мире! Это ему позвонила Ольга Сумская и он сказал: "Немедленно везите ее к нам, пока не поздно! Время у нее идет на часы", – поделилась Татьяна.

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Татьяна Шелига - украинская актриса. В период с 1995 по 2010 года была актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Заслуженная артистка Украины (2010).

Кроме театра, Шелига снималась в украинских сериалах. Самой популярной ее работой стала роль в сериале "Когда мы дома".

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