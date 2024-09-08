Татьяна Шелина призналась, что сожалеет, что отказалась от русского только сейчас.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Коли ми вдома" Татьяна Шелига, которая высказалась об Алле Пугачевой и Максиме Галкине, рассказала о своем опыте перехода с русского на украинский. Артистка сделала это в 73 года.

Всю свою жизнь Татьяна разговаривала исключительно на русском. Более того, даже в кино она играла на русском. Однако начало полномасштабного вторжения внесло свои коррективы в жизнь актрисы. Она категорически отказалась от языка страны-агрессора и перешла на украинский.

"Для меня русского языка больше не существует. Хотя родилась в русскоязычной семье, училась в школе, где преподавали все предметы на русском, украинский язык там был только с пятого класса. Поступать поехала в Москву, училась в школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТе. Служила в двух российских театрах - 23 года в Севастополе, а потом - 15 лет в Театре имени Леси Украинки в Киеве. Получается, всю жизнь работала на российскую культуру. До 73 лет разговаривала на их языке. Теперь - ни за что!" - подчеркнула знаменитость в интервью для OBOZ.UA.

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Сейчас, как признается Шелига, она даже в быту общается исключительно на украинском. Сначала ей сложно было перейти с русского, особенно играя в спектаклях, однако Татьяна говорит, что она начала много читать и учить украинский:

Положила рядом словарь - и учила. Не боюсь ошибаться. Когда на какой-то творческой встрече не могу правильно перевести слово, мне подсказывают из зрительного зала. Даже если собираемся с друзьями где-то в ресторанчике и кто-то переходит на русский, отвечаю на украинском.

Напомним, ранее актриса Ирма Витовская прокомментировала свою принципиальную позицию относительно русского языка. Знаменитость рассказала о дискриминации украинских актеров после 2014 года на собственном примере.

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