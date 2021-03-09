Писательница умерла / ТАСС

Известная российская писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова умерла. 

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Об этом сообщает "ТАСС".

Менеджер писательницы Валерия Сергеевна рассказала, что последние несколько лет Полякова боролась с онкологическим заболеванием. Вероятно, это и стало причиной ее смерти.

Что известно о Татьяне Поляковой:

  • Полякова работала воспитательницей в детском саду 14 лет
  • В 1997 году начала писать детективы
  • Регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов в России
  • По тиражности она обошла Федора Достоевского, Агату Кристи, Эриха Марию Ремарка и Михаила Булгакова
  • По ее работам сняты такие фильмы, как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы"

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Автор: УНИАН