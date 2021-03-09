Автор известных детективов Татьяна Полякова умерла

Женщина умерла в возрасте 61 года.

Известная российская писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова умерла. Читайте такжеУмер 35-летний солист Brutto Об этом сообщает "ТАСС". Менеджер писательницы Валерия Сергеевна рассказала, что последние несколько лет Полякова боролась с онкологическим заболеванием. Вероятно, это и стало причиной ее смерти. Что известно о Татьяне Поляковой: Полякова работала воспитательницей в детском саду 14 лет

В 1997 году начала писать детективы

Регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов в России

По тиражности она обошла Федора Достоевского, Агату Кристи, Эриха Марию Ремарка и Михаила Булгакова

По ее работам сняты такие фильмы, как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы" Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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