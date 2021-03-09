Писательница умерла / ТАСС
Известная российская писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова умерла.
Читайте такжеУмер 35-летний солист Brutto
Об этом сообщает "ТАСС".
Менеджер писательницы Валерия Сергеевна рассказала, что последние несколько лет Полякова боролась с онкологическим заболеванием. Вероятно, это и стало причиной ее смерти.
Что известно о Татьяне Поляковой:
- Полякова работала воспитательницей в детском саду 14 лет
- В 1997 году начала писать детективы
- Регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов в России
- По тиражности она обошла Федора Достоевского, Агату Кристи, Эриха Марию Ремарка и Михаила Булгакова
- По ее работам сняты такие фильмы, как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram