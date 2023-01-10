Наташа Королева и Тарзан / Скриншот программы

Известный российский стриптизер и муж Наташи Королевой Тарзан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем грубом обращении Зеленского он назвал "Вовой", но не все подписчики поняли к какому именно Вове обращается знаменитость. 

Вот что написал Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред):

"Под санкциями нам жить не ново, в оч*о себе засуньте список, Вова. Уж скоро мракобесию конец придет, тебя задушит твой же, тобою уничтоженный народ". 

Очевидно, эти слова связаны с подписанным Зеленским "черным списком" российских артистов-путинистов, в который вошли Киркоров, Галустян, Михалков, Александр Пресняков и сам Сергей Глушко.

Однако комментаторы Тарзана не поняли к какому именно Вове было это обращение. 

Реакция соцсетей

  • "А какому Вове это адресуется?"
  • "Вова" имеет двусмысленное значение"
  • "Про Зеленского, кто не понял!!!"
  • "Какой Вова?! Сергей, ответьте за сказанное!"
Скриншот публикации Тарзана

Напомним, Наташа Королева заявила, что Тарзан пойдет на войну убивать украинцев. Певица отметила, что ее супруг-стрептизер не будет прятаться от военкомата, и, если придет повестка, пойдет воевать.

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