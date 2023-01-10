Одиозный стриптизер, который не скрывает свою поддержку Путина, попал в курьезную ситуацию.

Известный российский стриптизер и муж Наташи Королевой Тарзан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем грубом обращении Зеленского он назвал "Вовой", но не все подписчики поняли к какому именно Вове обращается знаменитость.

Вот что написал Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред):

"Под санкциями нам жить не ново, в оч*о себе засуньте список, Вова. Уж скоро мракобесию конец придет, тебя задушит твой же, тобою уничтоженный народ".

Очевидно, эти слова связаны с подписанным Зеленским "черным списком" российских артистов-путинистов, в который вошли Киркоров, Галустян, Михалков, Александр Пресняков и сам Сергей Глушко.

Однако комментаторы Тарзана не поняли к какому именно Вове было это обращение.

Реакция соцсетей

"А какому Вове это адресуется?"

"Вова" имеет двусмысленное значение"

"Про Зеленского, кто не понял!!!"

"Какой Вова?! Сергей, ответьте за сказанное!"

Напомним, Наташа Королева заявила, что Тарзан пойдет на войну убивать украинцев. Певица отметила, что ее супруг-стрептизер не будет прятаться от военкомата, и, если придет повестка, пойдет воевать.

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