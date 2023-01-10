Известный российский стриптизер и муж Наташи Королевой Тарзан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем грубом обращении Зеленского он назвал "Вовой", но не все подписчики поняли к какому именно Вове обращается знаменитость.
Вот что написал Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред):
"Под санкциями нам жить не ново, в оч*о себе засуньте список, Вова. Уж скоро мракобесию конец придет, тебя задушит твой же, тобою уничтоженный народ".
Очевидно, эти слова связаны с подписанным Зеленским "черным списком" российских артистов-путинистов, в который вошли Киркоров, Галустян, Михалков, Александр Пресняков и сам Сергей Глушко.
Однако комментаторы Тарзана не поняли к какому именно Вове было это обращение.
Реакция соцсетей
- "А какому Вове это адресуется?"
- "Вова" имеет двусмысленное значение"
- "Про Зеленского, кто не понял!!!"
- "Какой Вова?! Сергей, ответьте за сказанное!"
Напомним, Наташа Королева заявила, что Тарзан пойдет на войну убивать украинцев. Певица отметила, что ее супруг-стрептизер не будет прятаться от военкомата, и, если придет повестка, пойдет воевать.