Певица отметила, что ее супруг-стрептизер не будет прятаться от военкомата, и, если придет повестка, пойдет воевать.

Российская певица Наташа Королева, которая родилась в Украине, но цинично молчит о войне, рассказала, что ее супруг Тарзан пойдет воевать, если ему придет повестка. Правда, уточнила, что стриптизер не подходит по возрасту. Но в этом особой проблемы звезда не видит, пишут росСМИ.

"Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", - сказала Королева в одном из своих интервью.

Видео дня

Отметим, Сергей Глушко (Тарзан) имеет офицерское звание. Это значит, что он попадает под частичную мобилизацию, объявленную Владимиром Путиным в России. Сейчас артисту 52 года. Он неоднократно открыто заявлял публике о поддержке кровожадной войны в Украине.

Также муж Наташи Королевой говорил, что и сам не против присоединиться к "спецоперации" (так россияне называют войну в Украине).

Напомним, недавно Наташа Королева попала в скандал. Во время ее выступления фанаты заметили, что звезда одета в одежду в цвет флага Украины. Позднее предательница оправдалась за сине-желтый образ на концерте. Певица заверила, что желтый флаг - это просто полотно для шоу, а не флаг какой-то страны.

Вас также могут заинтересовать новости: