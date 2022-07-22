Артист показал жуткое видео, где видно все реалии войны.

Украинский артист Тарас Тополя, который с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину отправился на передовую защищать нашу страну, показал жуткие кадры боя на Харьковщине и как спасал раненого товарища.

По словам Тополи, бой состоялся в селе Дементеевка на Белгородской трассе. В результате обстрела был ранен его товарищ из 130-й батальона ТРО Киева.

Артист рассказал, что они постоянно находятся под обстрелами. В день может быть от сотни до тысячи прилетов вражеских артиллерийских и реактивно-кассетных снарядов. При этом они продолжают оборонять нашу страну.

"За весь период обороны Дементеевки, 130 батальоном были отбиты десятки атак, уничтожены сотни кадровых российских военных 144-й мотострелковой дивизии и 80-й мотострелковой арктической бригады ВМФ. Благодаря корректировке артиллерийского и танкового огня разведкой батальона, уничтожены десятки единиц техники, в том числе два танка, и это только за последние недели", - добавил Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя эмоционально обратился к белорусам.

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