Певец с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел оборонять свою страну.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя защищает свою страну в составе 130 батальона ТРО. Там он и его коллеги-музыканты выполняют роль парамедиков, спасая жизни раненным военнослужащим.

Сейчас у себя в Instagram-блоге Тополя опубликовал короткий ролик его батальона, на котором видны бои на передовой и раненые солдаты. В "Едином марафоне" артист рассказал, что решил показать эти кадры, ведь некоторые думают, что он и его побратимы не участвуют непосредственно в боевых действиях или участвуют, но мало.

"В течение двух месяцев наш батальон держал позиции на севере Харьковской области. Это то, через что мы прошли в течение этих двух месяцев. Мы сейчас знакомим общественность с тем, чем занимался батальон, потому что, к сожалению, возникли какие-то такие мнения у некоторых из командования здесь, в Харьковской области, что наш батальон недостаточно принимал участия в боевых действиях".

"Некоторые считают, что и не принимал. Так что мы хотим немного рассказать все таки, расставить точки над "и". И да, мы делимся этим специально, чтобы все увидели, что 130 батальон ТРО это действительно боеспособная единица ВСУ, сухопутных войск, которая способна выполнять задачи и уже выполнила большое количество боевых задач успешно", - сказал Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела".

Также Тарас добавил, что благодаря парамедикам военные могут "выходить дальше делать оккупантов "хорошими".

"Хороший оккупант – это мертвый оккупант, как мы все знаем", - уточнил Тополя.

Напомним, Тарас Тополя показал, как спасал раненого на войне товарища.

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