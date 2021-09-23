Хореограф сказала, что это было вульгарно.

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева раскритиковала номер певца MELOVIN и Лизы Русиной на "Танцах со звездами".

По ее словам, профессиональная танцовщица впервые за всю историю проекта станцевала ча-ча-ча хуже звезды. Также ей не понравились однообразные образы - кресты, монашки и падшие духи. Илона добавила, что у этой пары на первом месте эпатаж, а все остальное не имеет значения.

"Вульгарно и безвкусно, однако в тренде. Не могу назвать это искусством, жалкое подобие. И да простят мне фанаты Мела, но аморально такие танцы танцевать на сцене", - написала Гвоздева в инста-сториз.

Кроме того, хореограф отметила, что этот танец не имеет ничего общего с историей ча-ча-ча. А артисты на сцене показали только бесконечные "сношения".

Напомним, MELOVIN уже успел оскандалиться из-за своих выходок на проекте. Он несколько раз преподносил судье Екатерине Кухар неоднозначные подарки - живое сердце и наручники. В ответ Кухар подарила ему "мозг".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич