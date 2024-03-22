Он считает, что их позиция ничего не меняет.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, как относится к российским артистам, которые выразили свою проукраинскую позицию во время войны.

Он отметил, что не испытывает к ним негативных эмоций.

"Это артисты, которые имеют свою аудиторию и эта аудитория будет решать, давать им шанс или нет. Я к артистам - "Мумий Тролль", "Би-2", Алла Пугачева - не чувствую агрессии, это точно! Объективно, если говорить об Алле Пугачевой, она имеет характер. Она высказывала свою позицию неоднократно. В какие-то критические моменты, когда здесь уничтожали детей, женщин, когда совершали преступления в Буче, Бородянке, возможно, можно было бы и немного радикальнее высказываться. Но я не в их жизненных обстоятельствах, не в их одежде, поэтому и на этом окей", - сказал Тарас в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине".

Но добавил, что их осуждение войны России против Украины особо не меняет ситуацию сейчас.

"Я точно их не ненавижу. Но я не могу сказать, что я чувствую какую-то большую приязнь к ним. Такое прозрачное отношение. Делайте, делаете - ок! Не будете высказывать свою позицию - ну, ок. Ничего же не изменится. Если бы их высказывания что-то меняли... А так, монстр держит весь каркас и движется вперед своими когтями. Они там где-то дают гастроли, что-то прокомментируют, гибель детей в Одессе, и что? Это их протест. Здесь надо понимать наше глубинное отличие. Наш протест - это Майдан, который сносит. И их протест... В этом и есть между нами разница", - подчеркнул музыкант.

Напомним, ранее Тарас Тополя высказался об уместности артистов во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: