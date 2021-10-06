53-летний Дмитрий Гордон любит эпатировать своих поклонников.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон несколько лет является одним из важнейших персон отечественного шоу-бизнеса. Его интернет-проект "В гостях у Дмитрия Гордона", без ложной скромности, самая популярная программа на платформе YouTube, которая подтверждается миллионными просмотрами. Героями программ журналиста побывали более тысячи знаменитых персон: от одиозных политиков до общественных деятелей.

Читайте такжеНаталья Могилевская отказалась от соцсетей: "Пошла в локдаун"Также он собрал немало подписчиков в Instagram. Так, некоторое время назад он опубликовал архивное фото. В кадре Гордон позировал в свитере, а в руках держит микрофон. Как видим, тридцать лет назад у главного интервьюера страны была пышная шевелюра.

"Привет с 1991 года", - лаконично подписал Дмитрий Гордон.

Интернет-пользователи оценили образ Дмитрия Гордона: "Главный краш ваших мам", " Дмитрий, почему вы в парике?", "Крутая прическа", " Когда Вы успели отрастить волосы?".

Напомним, ранее мы писали, что жена украинского телеведущего Дмитрия Гордона-Олеся Бацман - обнародовала в своем инста-блоге фотографию с празднования своего дня рождения.

Также вас могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук