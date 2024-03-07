Он отмечает, что певица уже не будет такой звездой, как раньше.

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев высказался о певице Софии Ротару, которая до войны часто выступала в РФ и сейчас не говорит официально о своей позиции. Только случаются единичные ее сторис в соцсети на трагические последствия обстрелов оккупантов.

Поэтому Алан считает, что артистка будет продолжать молчать о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

"Да и не будет от нее уже никаких заявлений, наверное. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсудить Софию Михайловну Ротару? Да никогда в жизни я себе этого не позволю. Но ориентироваться на ее поступки я тоже себе не позволю. И даже больше, буду ли я с восторгом слушать эту музыку? Немного магии и силы в ней потерялось", - сказал Алан в интервью Дмитрию Гордону.

Мужчина добавил, что Ротару уже не будет такой большой звездой, как была раньше.

"София Михайловна осталась в той эпохе. Она не перешла в новую эпоху и уже не перейдет. Она все же оттуда, понимаете? И таких очень много - какие великие, замечательные люди, но у них 50% их сути - это Россия. По-любому. Поэтому ты или с корнем это вырываешь и говоришь: "Я здесь есть, опирайтесь на меня. Я буду делать все в этой войне для своей страны", - или ты думаешь по-другому", - подчеркнул Бадоев.

Напомним, ранее Алан Бадоев эмоционально обратился к Ани Лорак, которую когда-то защищал.

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