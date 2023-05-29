Он отметил, что предательница потеряла все шансы доказать, что у нее есть что-то человеческое.

Клипмейкер Алан Бадоев рассказал, как изменилось его мнение относительно певицы Ани Лорак, которая перешла на сторону врага и не осудила войну в Украине. По словам продюсера, он сожалеет о том, что когда-то ее защищал.

В интервью Рамине Эсхакзай Бадоеву было стыдно слышать о том, что в 2019 году он называл Лорак человеком, который "слаб в политике". Клипмейкер не скрывает, что сейчас он относится к предательнице иначе. Поэтому он обратился к Лорак, которая может увидеть это интервью:

Я не знаю, кто там твои друзья. Вот кто твои друзья, Ани, которые возле тебя? Их надо поубивать, потому что они что-то не говорят. И, видимо, что-то уже в тебе так изменилось... Что там в голове, вот скажи мне. Почему ты не понимаешь, что это твоя страна? Да, сейчас и уже, может, она и не твоя. Потому что ты не оправдала ни одной возможности, которые тебе давались. Увы, не оправдала ничего человеческого.

Поэтому Бадоев заявил, что забирает все слова, которыми ранее пытался оправдать и защитить Лорак. Он не может понять, почему люди, такие как певица, не сумели вовремя понять, что поступили неправильно.

Позиция Ани Лорак

Певица, которая родилась в Украине, сейчас живет в РФ. Она молчит о войне и продолжает выступать перед русскими. Лишь в апреле этого года Лорак дала интервью в котором, прикрываясь Богом, оправдалась за побег из Украины.

Кроме этого певица заявляла, что ей якобы трудно жить, осознавая, что на родине ей больше не рады. По словам Лорак, она получила "талант", который не захотела "ограничивать одной страной".

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