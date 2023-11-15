Режиссер говорит, что молодых талантов очень много.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев рассказал, кто из молодых звезд шоу-бизнеса Украины ему нравится. Артист уточнил, что талантливой молодежи сейчас очень много.

В интервью блогеру Богдану Беспалову клипмейкер признался, что очень радуется количеству талантливых людей и выразил уверенность, что с такими звездами переживать за будущее украинского шоу-бизнеса не стоит.

Бадоев остановился на творчестве восемнадцатилетнего артиста YAKTAK.

Алан уточнил, что ему по нраву песни юноши и импонирует то, что парень очень настоящий.

Режиссер добавил, что ему также пришлись по душе некоторые треки певицы KOLA.

Не забыл упомянуть Бадоев и про киевского саксофониста, который обладает мощной харизмой, виртуозностью и интересным амплуа. Речь идет об артисте под сценическим именем Бармалий.

Алан Бадоев похвалил группу "Циферблат", которая в свое время участвовала в"X-Факторе".

Режиссер говорил и о певице Mary, уже успевшей поработать с режиссером Инди Хаитом, который хорошо знаком с творчеством Тины Кароль, Надежды Дорофеевой и других звезд украинского шоу-бизнеса.

"Я хочу чтобы они крепко стали на ноги", - резюмировал Бадоев.

Напомним, что летом 2022 года Бадоев выезжал из Украины. Позже режиссер, долгое время сотрудничавший с российскими артистами Полиной Гагариной, Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым, назвал артистов, которые молчат о войне обычными беспозвоночными и решил с ними не планировать творческие проекты.

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