Певицу обвиняют в коллаборационизме, призывах к агрессивной войне и оправдании террора россиян.

Винницкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении певицы Таисии Повалий, которая предала Украину и стала на сторону россиян во время войны. Одиозной артистке, которая ранее спела на "Голубом огоньке" для путинистов, предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Повалий еще в 2014 году перебралась в страну-агрессора и до сих пор продолжает жить там, и зарабатывать кровавые рубли, подпевая путинскому режиму. Продажная певица в 2023 году окончательно отреклась от Украины и получила российский паспорт.

В течение длительного времени исполнительница открыто поддерживает политику Кремля и выдает фразы в стиле российской пропаганды. Она не стесняясь, говорит бред, что оккупанты якобы пришли "спасать" украинцев, напав на нашу страну.

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Следовательно, против Повалий был направлен в суд обвинительный акт по факту коллаборационистской деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), публичных призывов к агрессивной войне (ст. 436 УК), оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК).

"Следствие установило, что, имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку президента РФ. В частности, участвует в различных политических акциях. Обвиняемая охотно дает интервью пропагандистским медиа, в которых восхваляет российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами", - говорится в материалах следствия.

По материалам прокуратуры Высший антикоррупционный суд вынес решение о конфискации в пользу государства имущества Повалий. Речь идет о семи земельных участках в Киевской области, доме площадью 442 кв. м, домовладении, двух авто, четырех единицах оружия и правах на музыку и слова к девяти песням.

Напомним, ранее Повалий и Успенская вспомнили родину и назвались "украиночками". Опальные певицы появилась вместе на одном из российских концертов.

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