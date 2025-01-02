Повалий исполнила украиноязычную песню в Москве.

В прошлом украинские певицы, а сейчас предательницы, которые продались за кровавые рубли, Таисия Повалий и Ани Лорак выступили на собрании путинистов в РФ - "Голубом огоньке". Артистки развлекали россиян, пока оккупанты ежедневно обстреливают их родину и убивают украинцев.

Видео с пением предательниц распространил в Facebook политтехнолог Алексея Голобуцкий. Очередное выступление исполнительниц в стране-агрессоре, которые поддерживают войну в Украине, вызвало возмущение у украинцев. Они подметили, насколько украинкам безразлично к тому, что творится на их родине, что готовы и дальше спонсировать террор захватчиков.

Ани Лорак появилась перед россиянами со своим русскоязычным треком "Танцы". А вот Повалий, которая уже успела стать гражданкой РФ, развлекала фанатов Путина украиноязычным хитом. Она исполнила песню "Ти ж мене підманула", а подтанцовывали ей артисты в образах кубанских казаков.

Одна счастливая молчунья, а другая звезда, подпевающая кремлевской пропаганде, наслаждались своим появлением на "Голубом огоньке". А россияне, присутствующие в зале, аплодировали предательницам, когда украинцев атаковали российские беспилотники.

Под видео пользователи засыпали певиц негативными комментариями. Одни до сих пор не могут понять, как в такие времена они могут подпевать оккупантам, а другие заметили символизм в костюмах артисток. Они были одеты в образы красного цвета, который будто символизировал кровь:

"Какие же циничные чудовища. Каждый день убивают украинцев и одновременно поют наши песни. Это такой трэш, что слов нет"

"Повалий в том году пела примерно так же, и едва ли не то же самое. Она таки стареет, и Лорак тоже не молодеет. Главное, что они абсолютно ничего нового не могут дать никому вообще. Они даже не винтаж, они - хлам со свалки"

"Все в кровавой одежде, убийцы"

"Какая гадость"

К слову, Ани Лорак и Таисия уже много лет живут в стране-агрессоре. Спрос на Повалий в РФ исчезает, и она все реже появляется на публике. Однако даже при таких редких появлениях она продолжает выдавать бред о войне в стиле кремлевской пропаганды и слепо верить в то, что диктатор якобы "прав". Ани Лорак никак не высказывается о войне. Она молчаливо поддерживает войну и Путина, а также мечтает стать гражданкой РФ, как и ее коллега-предательница.

22 ноября 2024 года они были лишены почетных наград, в частности, званий народных и заслуженных артистов. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее украинский певец-воин назвал причину измены Ани Лорак и Повалий. Мирослав Кувалдин одним словом объяснил, почему артистки стали на сторону врага.

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