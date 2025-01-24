Опальные певицы появилась вместе на одном из российских концертов.

Певицы Таисия Повалий и Любовь Успенская, которые продались за кровавые рубли и стали на сторону оккупантов, неожиданно вспомнили об Украине. Предательницы, выступая на концерте в России, заговорили о своих корнях и назвались "украиночками", а также высказались о жизни в РФ.

Видео с выступлением одиозных артисток распространила в своем Telegram-канале украинская журналистка и интервьюер Алина Доротюк. Момент, снятый на камеру, вероятно, произошел недавно. На кадрах видно, что Повалий и Успенская вместе выступали на одной сцене во время одного из мероприятий в РФ, которое транслировалось на пропагандистском телевидении.

Выступая перед фанатами Путина, уроженки Киевщины неожиданно для всех заговорили на украинском. Артистки назвали друг друга "кияночками" и "украиночками". А после этого они назвали Россию "лучшей в мире" и порадовались, что сейчас живут в стране-агрессорке, которая ежедневно убивает украинцев.

"Моя украиночка, моя кияночка. И мы в России - лучшая страна в мире. Мы с тобой соотечественники, которые нашли свой берег в России и которые полюбили так (РФ - УНИАН), как свою родину и роднее ничего не может быть", - выдали предательницы.

Зал со зрителями, в котором собрались, такие же фанаты Путина, поддержал певиц громкими овациями. Правда, такие действия предательниц не оценили украинцы, в частности, Доротюк написала, что они "ко**еные". А подписчики журналистки назвали их "тв*рями".

К слову, обе предательницы уже получили российские паспорта и стали гражданками террористической страны. Они поддерживают путинский режим, и в стиле кремлевской пропаганды высказываются о войне. В частности, Повалий выдала бред, что россияне якобы "спасают украинцев" своим нападением и убийствами.

Напомним, ранее Повалий спела с Ани Лорак на "Голубом огоньке" в РФ. Пока оккупанты ежедневно убивают украинцев одна из предательниц исполнила украиноязычную песню в Москве.

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