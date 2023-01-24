Предательница встала на сторону диктатора Путина.

Российская певица родом из Украины Таисия Повалий высказалась в поддержку диктатора Владимира Путина и заявила, что он освобождает мир от нацистов.

В интервью сайту "Дни.ру" она сказала, что привыкла быть там, где правда. А правда, по мнению предательницы, в России. Она продолжила говорить пропагандистскими нарративами и заявила, что жаждет того, чтобы Украина вышла из зомбированного состояния.

"Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба", - сказала Повалий.

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Она добавила, что страна-агрессор ее защищает, а также и то, что в войне она видит спасение не только для себя, но и для всей Украины.

"Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", - добавила Повалий.

Напомним, ранее Повалий развлекала россиян песней "Червона рута", пока ее страну обстреливали.

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