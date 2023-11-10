Мария Машкова сообщила о серьезных переменах.

Российская актриса Мария Машкова, осудившая войну в Украине и проживающая в Америке, рассказала о переменах в своей жизни.

Девушка призналась, что получила американское гражданство, как и ее супруг. А также она отказалась от своего отчества.

Так, на своей странице в Instagram она рассказала, что ранее была Марией Владимировной Машковой, а теперь она просто Маша Машкова.

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Стоит отметить, что такие изменения могут быть связаны с тем, что отец актрисы - Владимир Машков - всячески поддерживает преступный режим Кремля и войну в Украине. А вот сама Мария встала на сторону Украины.

Между отцом и дочерью неоднократно возникал конфликт по этому поводу. Машков призывал наследницу вернуться на родину и работать в стране-агрессора, однако она каждый раз отказывалась.

Вместе с тем актриса рассказала, что перекрасилась в блондинку, а также приближается ее дебют в американском сериале. Сейчас знаменитость очень нервничает.

Мария Машкова нашла сестру из Харькова

Недавно стало известно, что у Марии Машковой есть сестра из рода Зеленских. Женщина много лет жила в Харькове. Однако в начале полномасштабного российского вторжения выехала за границу.

Сестры нашли друг друга в социальных сетях. Они уже успели встретиться в Молдове. Сейчас они дружат и поддерживают друг друга.

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