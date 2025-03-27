В команде знаменитости рассекретили, какую должность он занимает в ВСУ.

В команде известного украинского певца, лидера знаменитой группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который ранее рассказал, почему не хочет участвовать в Евровидении, прокомментировали слухи о статусе участника боевых действий у звезды. Представительница музыканта ответила, получал ли он удостоверение об этом статусе.

Как известно, артист регулярно приезжает на прифронтовые территории, куда привозит помощь украинским военным и выполняет для них свои хиты. Менеджер коллектива Виктория Хоменко в комментарии для издания "Апостроф" опровергла информацию, которую распространили в сети.

Она подчеркнула, что у Вакарчука нет статуса УБД. Более того, представитель исполнителя заверила, что в ближайшее время он не собирается получать этот статус.

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"Нет, не получал и не будет", - коротко прокомментировала Хоменко.

Какую должность в ВСУ занимает Вакарчук

Еще в начале полномасштабного вторжения музыкант пополнил ряды территориальной обороны Львовщины. Там он был офицером запаса. Позже Святослав Иванович получил звание лейтенанта ВСУ.

Летом прошлого года в сети распространилась информация, что Вакарчук демобилизовался. Однако в команде "Океана Эльзы" отметили, что эта информация не является правдивой. По словам Хоменко певец до сих пор остается мобилизованным в ВСУ.

Стало известно, что артист занимает должность офицера морально-психологического обеспечения. Менеджер указала, что поездки на фронт к защитникам - это часть обязанностей лидера группы на этой должности.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук вспомнил покойного отца. Артист почтил память мужчины, опубликовав совместное фото с ним. По случаю дня рождения родного человека знаменитость обратился к Ивану Александровичу. Он сообщил, что отцу в 2025-м могло бы исполниться 78 лет.

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