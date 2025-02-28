Группа не хочет соревноваться за первое место.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в YouTube-проекте Яновича "20:23" рассказал эксклюзивную историю, после которой группа прекратила соревноваться на фестивалях и других конкурсах.

По его словам, как-то был фестиваль "Жемчужины сезона". Группа победила на отборочном конкурсе и поехала в Киев. Однако окончательную победу одержала другая группа, которая набрала одинаковое с "Океан Эльзы" количество баллов.

"Система оценивания была очень интересная: максимум 120 баллов, но их набрать было невозможно. Мы выступали вторыми из тридцати групп-участников и получили 118 баллов. Очень обрадовались! Потому что первое место в этом фестивале получало возможность записать песню на студии. Мы думали, что уже набрали максимум и расслабились. А в конце выступила еще одна очень классная группа, которой тоже дали 118 баллов. Мы расстроились и думали, что как-то будут между нами делить ту запись на студии. Но в конце судьи при обсуждении сказали, что первое место может быть только одно и отдают его той группе. А "Океан Эльзы" получает вторую премию. И наш приз был - четыре спортивных костюма", - рассказал Вакарчук.

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У музыкантов ОЭ было несколько выводов из этого события:

"Первое, что мы сделали, то три из этих спортивных костюмов продали. Четвертый подарили звукоинженеру, у которого мы хотели записать альбом. За деньги с продажи костюмов мы смогли нанять немного времени в студии и записали свой сингл "Дом из стекла". Второй вывод, который мы сделали: мы никогда больше не будем участвовать в конкурсах, в которых определяют места. То есть, где надо ставить, кто первый, а кто второй и третий. С тех пор, какой бы ни был перед нами соблазн или цель, в том числе Евровидение, мы это решение не меняли и менять не будем".

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые показал свою 77-летнюю мать.

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