Артист почтил память родного человека.

Известный украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вспомнил своего покойного отца и трогательно обратился к нему.

Сегодня, 6 марта, Ивану Александровичу должно было бы исполниться 78 лет. Он был доктором физико-математических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической физики Львовского университета им. Франко и бывшим министром образования. Святослав решил почтить память родного человека и отметил, что находится сейчас во Вроцлаве, где покойный отец был почетным доктором одного из учебных заведений.

"Мы сегодня играем во Вроцлаве. Я стою возле университета и горжусь тем, что мой папа был почетным доктором этого знаменитого учебного заведения. Сегодня папе могло бы исполниться 78 лет. А во Вроцлаве сегодня настоящая весна. +18. Яркое солнце. Даже высшие силы вспоминают его именно таким, каким он и был. Люблю всегда", - написал Вакарчук и показал архивное фото с папой.

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К слову, известно, что последние годы своей жизни папа артиста болел и умер в 2020 году. Прощание состоялось в семейном кругу, а похоронили Ивана Александровича во Львове.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская трогательно обратилась к своей покойной матери.

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