Украинские СМИ показали декларацию лидера группы "Океан Эльзы".

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, представительница которого ранее ответила, есть ли у артиста статус участника боевых действий, рассекретил свои заработки за год. Стало известно, какую сумму знаменитость получил за службу в ВСУ.

Как сообщает издание "Главком", ссылаясь на данные из декларации артиста, в 2024 году исполнитель заработал один миллион гривен в целом за различные виды деятельности. Кстати, именно военная служба принесла ему наибольший доход. Вакарчуку удалось заработать более 330 тысяч гривен.

Также Вакарчук получил деньги с деятельности его компаний ООО "Суперсиметрия" (более 132 тысяч гривен), ООО "Сьюзи Продакшн Украина" (200 тысяч гривен), Shamrock Management LLC из ОАЭ (более 243 тысяч гривен). За прослушивание песен коллектива на стриминговых сервисах Святослав Иванович заработал 68,6 тысячи гривен.

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Кроме того, в своей декларации солист "Океана Эльзы" указал, что его сбережения в наличных составили 5 миллионов гривен, 175 тысяч долларов и 125 тысяч евро. А на банковских счетах суммы были такими: 110 тысяч долларов, 49 тысяч гривен и 25 евро.

В 2024 году в собственности музыканта осталось два авто - Land Rover Range Rover и Renault Laguna. А также ему принадлежит квартира в Киеве, общая площадь которой 68,8 м2.

Из декларации стало известно, что доходы певца по сравнению с позапрошлым годом уменьшились в десять раз. В частности, в 2023-м артист заработал 12,8 миллиона гривен, а в том году 1 миллион гривен. Также уменьшилось и вознаграждение за его военную службу, если сейчас оно составило более 300 тысяч гривен, то в позапрошлом году эта цифра достигла 764 тысяч гривен.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказал, почему не хочет участвовать в "Евровидении". Причиной категорической позиции коллектива относительно участия в конкурсе стало выступление на другом фестивале, где музыканты получили наибольшее количество баллов, но не победили.

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