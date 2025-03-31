Лидер группы "Океан Эльзы" признался, что действительно заработал в ВСУ такую сумму и удивил, на что идут эти средства.

Фронтмен известной украинской группы "Океан Эльзы", музыкант Святослав Вакарчук, доходы которого на днях рассекретили СМИ, высказался о своем заработке в ВСУ. Артист объяснил, на что тратит заработанные на военной службе средства.

Исполнитель вышел на связь в своем Facebook и подтвердил, что действительно за прошлый год в ВСУ заработал более 330 тысяч гривен, а его общий доход составил 1 миллион гривен. После обнародования декларации о его доходах на звезду, похоже, посыпался хейт в сети, поэтому он решил прояснить ситуацию.

В своем посте Вакарчук отметил, что не тратит зарплату с военной службы на себя. Все эти средства идут на помощь защитникам. В частности, его банковская карта настроена таким образом, что сразу после получения средств, они автоматически переводятся на счет фонда "Вернись живым".

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"Напомню еще раз, потому что вижу есть необходимость. Моя ежемесячная зарплата военнослужащего возвращается обратно в войско на его нужды, а именно с моей зарплатной карты настроен автоматический перевод полученной суммы в фонд компетентной помощи армии "Вернись живым". Прошу прощения у тех, кому ломаю кликбейт и не даю манипулировать", - указал знаменитость.

К слову, еще в начале полномасштабного вторжения музыкант пополнил ряды территориальной обороны Львовской области. Там он был офицером запаса. А со временем получил звание лейтенанта ВСУ.

Сейчас Вакарчук занимает должность офицера морально-психологического обеспечения. В его обязанности, в частности, входят поездки на фронт к военным и общение с ними.

Напомним, ранее представитель Святослава Вакарчука ответила, есть ли у артиста статус участника боевых действий. В сети ходили слухи, что исполнитель получил удостоверение об этом статусе.

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