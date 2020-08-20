"Суперзвезда" Лобода в черном мини свела сеть с ума

Певица показала новое фото.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в мини-платье.

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Звезда подобрала коротенькое черное платье с большим атласным цветком на боку. А позировала она на фоне гор.

"Секрет счастливой жизни в том, чтобы тщательно планировать дни, а вечера оставлять на волю счастливого случая", - написала Лобода.

Фанатам очень понравилась фотография и они отметили, что и платье, и сама певица выглядят просто шикарно.

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Автор: Диана Могилевич