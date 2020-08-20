"Суперзвезда" Лобода в черном мини свела сеть с ума
18:21, 20 августа 2020Звезды
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Певица показала новое фото.
Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в мини-платье.
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Звезда подобрала коротенькое черное платье с большим атласным цветком на боку. А позировала она на фоне гор.
"Секрет счастливой жизни в том, чтобы тщательно планировать дни, а вечера оставлять на волю счастливого случая", - написала Лобода.
Фанатам очень понравилась фотография и они отметили, что и платье, и сама певица выглядят просто шикарно.
Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial
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