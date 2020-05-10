Лобода порадовала нежным фото
15:18, 10 мая 2020Звезды
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Поклонники принялись поздравлять певицу с Днем матери.
Instagram Светлана Лобода
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поделилась нежной «карантинной» фотографией.
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Снимок певица выставила на своей странице в Instagram.
На нем Лобода оголила плечи и сделала мечтательный взгляд.
«Мне без неё теперь мира мало», «Самая любимая», «Красотка нереальная», «Когда утро начинается не с кофе, а с поста Ло», «Волшебная», - комментировали подписчики.
Также певицу принялись поздравлять с Днем матери.
Лобода оголила плечи и сделала мечтательный взгляд / фото: Лобода/Instagram
Как сообщал УНИАН, эпатажная украинская певица Светлана Лобода, находясь на карантине, активно делится с подписчиками своими фото.
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