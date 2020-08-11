Светлана Лобода в бикини показала стройную фигуру после рождения двоих детей

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

Читайте такжеСветлана Лобода без лифчика показала сексуальное фото

Звезда предстала в купальнике с логотипом бренда Frendi. Дополнили образ шляпа и солнцезащитные очки. Стоит отметить, что у певицы очень стройная фигура.

"Самая красивая", "Шикарная", "Света, просто возьми и отдай мне свою фигуру", "Идеал", "Какая эффектная", "Вы очень красивая женщина", - написали фанаты.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram