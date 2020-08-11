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Светлана Лобода в бикини показала стройную фигуру после рождения двоих детей

17:16, 11 августа 2020
Звезды
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Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial

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Звезда предстала в купальнике с логотипом бренда Frendi. Дополнили образ шляпа и солнцезащитные очки. Стоит отметить, что у певицы очень стройная фигура.

"Самая красивая", "Шикарная", "Света, просто возьми и отдай мне свою фигуру", "Идеал", "Какая эффектная", "Вы очень красивая женщина", - написали фанаты.

Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial

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