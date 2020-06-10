Супруг королевы Елизаветы II празднует 99-летие (видео)
15:48, 10 июня 2020Звезды
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Более чем половину жизни он выполнял монаршие обязанности.
Супругу британской королевы Елизаветы II герцогу Филиппу исполнилось 99 лет
Супругу британской королевы Елизаветы II герцогу Филиппу исполнилось 99 лет.
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Отмечается, что 65 лет из них он выполнял монаршие обязанности, успел побывать президентом или членом 780 организаций, в том числе и благотворительных.
Кроме этого, герцог произнес 5,5 тысячи речей, совершил шесть сотен визитов и написал 14 книг.
Ранее УНИАН писал, как на днях королева Елизавета II вышла из карантина и прокатилась на лошади.
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