Супруг королевы Елизаветы II празднует 99-летие (видео)

Более чем половину жизни он выполнял монаршие обязанности.

Супругу британской королевы Елизаветы II герцогу Филиппу исполнилось 99 лет.

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Отмечается, что 65 лет из них он выполнял монаршие обязанности, успел побывать президентом или членом 780 организаций, в том числе и благотворительных.

Кроме этого, герцог произнес 5,5 тысячи речей, совершил шесть сотен визитов и написал 14 книг.

Ранее УНИАН писал, как на днях королева Елизавета II вышла из карантина и прокатилась на лошади.

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