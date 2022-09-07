Актриса опубликовала архивный ролик 6 сентября в честь дня рождения отца.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская в день рождения покойного отца почтила его память тем, что опубликовала архивный ролик с ним. На видео кадры с Вячеславом Сумским под легендарную песню "Два кольори".

В описании под видео Ольга поделилась рассказом о том, как ее родитель отказался от награды артиста СССР.

"Боль утраты никогда не исчезнет, ​​ты просто живешь с этим… Помню эпизод из детства… Тогда мы жили в Запорожье, родители работали в театре им. В. Магара… На собрании труппы объявили, что Вячеславу Сумскому подписано звание народного артиста СССР! Это самая высокая награда в то время (70-е годы) для актера после государственных премий", - вспомнила Сумская.

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Однако ответил Вячеслав Сумской довольно неожиданно для многих.

"На что папа сказал: "Я отказываюсь от этого звания, потому что я НАРОДНЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ и мне этого достаточно", лишив себя многих привилегий… Таким он был. Безгранично талантливым и принципиальным во всем…", - добавила Ольга Сумская.

Напомним, Ольга Сумская прокомментировала свое участие в спектакле российского режиссера.

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